Garlasco così i Sempio eludevano le intercettazioni Verifiche degli inquirenti anche sull' amicizia tra la zia di Andrea e il maresciallo dei carabinieri

I Sempio riuscivano a evitare le intercettazioni attraverso strategie non specificate. Le indagini hanno anche accertato rapporti stretti tra la zia di Andrea e un maresciallo dei carabinieri, all’epoca del delitto. Sono state verificate le comunicazioni e le relazioni tra le due persone, mentre si indagava sull’uso di metodi per eludere le intercettazioni. La procura ha condotto approfondimenti anche sull’amicizia tra la zia e il comandante della stazione dei carabinieri coinvolto.

L'ansia di eludere le intercettazioni e gli stretti rapporti tra Silvia Maria Sempio, sorella di Giuseppe, e Francesco Marchetto, all'epoca del delitto comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco. Un'amicizia che, per chi indaga, potrebbe avere garantito ad Andrea Sempio un atteggiamento ben disposto nei suoi confronti nell'estate 2007, quando Chiara Poggi venne trovata morta nella villetta di via Pascoli. Negli atti depositati dalla Procura di Pavia con la chiusura delle indagini notificata al trentottenne, accusato di omicidio aggravato, ci sono i soliloqui al volante della Panda e il «monitoraggio» del suo... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Garlasco, le intercettazioni e gli elementi che incastrano Andrea Sempio - Storie italiane 19/05/25

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Da #DentrolaNotizia: #Garlasco, l'intercettazione dell'amico di Sempio: Ero invaghito, nessuno vedeva Chiara così #Intercettazione dal contenuto e senso del tutto incomprensibili, penso, per qualsiasi persona sensata. Sembra la prova di una recita. Ascol x.com

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