Rapinano un turista sotto le telecamere della caserma dei carabinieri a Milano la corsa dei militari | il video

Da fanpage.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini hanno tentato di rapinare un turista americano sotto le telecamere di una caserma dei carabinieri a Milano. Uno dei due è stato arrestato, mentre l’altro è fuggito con un orologio dal valore di circa 500 euro, strappato dal polso della vittima. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che hanno consentito l’intervento rapido delle forze dell’ordine.

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Un rapinatore è stato arrestato, l'altro invece è scappato con la refurtiva: un orologio del valore di circa 500 euro strappato dal polso di un turista americano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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