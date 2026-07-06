Rapinano un turista sotto le telecamere della caserma dei carabinieri a Milano la corsa dei militari | il video

Notizia in breve

Due uomini hanno tentato di rapinare un turista americano sotto le telecamere di una caserma dei carabinieri a Milano. Uno dei due è stato arrestato, mentre l’altro è fuggito con un orologio dal valore di circa 500 euro, strappato dal polso della vittima. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che hanno consentito l’intervento rapido delle forze dell’ordine.