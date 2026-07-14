Avengers | Doomsday non avrà una durata record e questa è una buona notizia

Il nuovo film Marvel dei fratelli Russo durerà meno di tre ore, evitando così una durata record. Sebbene sia più lungo di Infinity War, non supererà il limite di Endgame. La produzione mira a offrire uno spettacolo senza eccessi di durata. La scelta di mantenere la lunghezza sotto le tre ore è stata comunicata dagli studios. La data di uscita del film è prevista per la prossima stagione.

L'atteso film Marvel dei fratelli Russo punta a essere spettacolare senza superare le tre ore: dovrebbe infatti essere più lungo di Infinity War ma restare sotto il primato di Endgame. Anche se nulla è ancora certo. Avengers: Doomsday sarà un film gigantesco, almeno per numero di personaggi, ambizioni narrative e aspettative del pubblico. A quanto pare, però, non sarà anche il capitolo più lungo nella storia degli Avengers. La durata attualmente dovrebbe essere inferiore alle 3 ore: abbastanza per costruire una nuova battaglia spettacolare nel Multiverso, ma non per battere il record stabilito nel 2019 da Avengers: Endgame. Il dato non è ancora definitivo, però, perché film arriverà nelle sale soltanto a dicembre e Anthony e Joe Russo potrebbero continuare a lavorare sul montaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Avengers Doomsday: La Saga del Multiverso — Riepilogo completo in ordine cronologico.

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