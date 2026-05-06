Il co-regista di Avengers: Doomsday e Secret Wars ha commentato la diffusione di spoiler legati ai suoi film, affermando che cercare di impedirne completamente la circolazione è impossibile a causa della grande diffusione e popolarità delle pellicole Marvel. Ha espresso generalmente il suo fastidio per questa tendenza, sottolineando come sia difficile controllare le informazioni che circolano online. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sui limiti alla condivisione di dettagli di film molto attesi.

Il co-regista di Avengers: Doomsday e Secret Wars è fatalista e sa che impedire gli spoiler del tutto è un'impresa impossibile, vista la popolarità dei film Marvel. Evitare gli spoiler a tutti i costi non è un'ossessione di Joe Russo. Il co-regista di Avengers: Doomsday e Secret Wars sa che progetti mastodontici come i film sugli Avengers attireranno sempre l'attenzione massiccia dei fan e controllare ogni fuga di notizie è praticamente impossibile. Il tema degli spoiler sta molto a cuore ai fan dei cinecomic, terrorizzati di scoprire informazioni che potrebbero rovinargli la sorpresa al momento della visione, soprattutto in vista dell'uscita di un progetto epocale come Avengers: Doomsday.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Joe Russo: "E basta con questa ossessione per gli spoiler!"

Avengers Doomsday: il MESSAGGIO SEGRETO nei TEASER SPIEGATO | Marvel

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