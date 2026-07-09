Particle 6 ha annunciato Misaligned, interpretato dalla "prima attrice generata con l'intelligenza artificiale". Un film che dovrebbe "replicare lo stile della protagonista, Tilly". Peccato che Tilly sia solo un insieme di freddi numeri. Con una domanda: il mondo dell'arte è vicino al punto di non ritorno? Era solo questione di tempo. Tuttavia, trovarsi davanti al fatto (quasi) compiuto fa comunque effetto. Quello che fino a pochi mesi fa sembrava il plot di un episodio di Black Mirror è diventato - o meglio, sta diventando - realtà. Se pare impossibile restare al passo, in un susseguirsi di avanzamenti tecnologici che già fan sembrar vecchia l'ultima polemica, è chiaro che il dibattito sul futuro del cinema è in procinto di implodere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tilly Norwood: perché non è una buona notizia che l'attrice AI avrà un film tutto suo

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L' attrice generata da AI Tilly Norwood fa il suo debutto nel film 'Misaligned' reddit

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