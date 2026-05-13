Nuovo autovelox in funzione lungo la Val di Foro
Da giovedì 14 maggio è operativo un nuovo autovelox sulla statale 263 Val di Foro, al km 10+197 in direzione Guardiagrele. Il sistema di controllo elettronico della velocità sarà attivo lungo questa tratta, segnalata per la prima volta con appositi cartelli prima dell’attivazione. La presenza del dispositivo mira a monitorare il rispetto dei limiti di velocità sui tratti interessati.
Entra in funzione il nuovo autovelox lungo la statale 263 Val di Foro. Il sistema di controllo elettronico della velocità sarà attivo da giovedì 14 maggio, precisamente al km 10+197, in direzione Guardiagrele.Come confermato dal Comune di Villamagna, il limite di velocità resta invariato a 70.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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ATTENZIONE Si avvisa che a far data dal prossimo 14 maggio, lungo la Val di Foro, sarà attivo il sistema di controllo elettronico della velocità. Si raccomanda di prestare attenzione. facebook
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