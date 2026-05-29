Autovelox e telelaser il calendario di giugno sulle strade provinciali

Nel mese di giugno, la polizia provinciale ha annunciato il calendario dei controlli sulla velocità lungo alcune strade principali. Sono previste postazioni fisse attive ogni giorno, inclusi i giorni festivi, e controlli con autovelox e telelaser in diverse tratte stradali. La presenza di queste apparecchiature sarà costante lungo tutto il mese, senza pause, per verificare il rispetto dei limiti di velocità.

LECCE – Autovelox, telelaser e una postazione fissa attiva tutti i giorni, festivi compresi: la polizia provinciale ha diffuso il calendario dei controlli sulla velocità previsti per il mese di giugno lungo alcune delle principali strade di competenza della Provincia.La programmazione riguarda. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autovelox e telelaser sulle strade, il piano operativo per il mese di aprile 2026La polizia provinciale di Lecce ha annunciato il piano operativo per i controlli della velocità sulle strade del territorio salentino nel mese di...

Lavori sulle strade provinciali: al via la ripavimentazione di quattro arterie provinciali nel SannioQuattro strade provinciali nel Sannio stanno per essere oggetto di lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza.

Temi più discussi: Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 25 al 31 maggio / Notizie / Novità / Homepage; La mappa di autovelox e telelaser in città nell'ultima settimana di maggio; Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; Telelaser e Autovelox per il controllo della velocità dal litorale alla periferia nord di Roma.

#pubblicautilità Autovelox e telelaser della settimana Numeri utili x.com

Autovelox e telelaser, ecco il calendario di aprile su tutte le strade provinciali del SalentoPubblicato il piano di prevenzione con autovelox, telelaser e postazioni fisse nella provincia di Lecce: ecco i calendari del mese di aprile 2026 dei controlli sulle strade provinciali del Salento che ... quotidianodipuglia.it

Autovelox, telelaser e tutor: ecco la mappa di quelli omologatiSono 28 i dipositivi di rilevazione della velocità che hanno ottenuto l'omologazione dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per la provincia di Latina e che dunque hanno tutte le ... ilmessaggero.it