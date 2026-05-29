Autovelox e telelaser il calendario di giugno sulle strade provinciali
Nel mese di giugno, la polizia provinciale ha annunciato il calendario dei controlli sulla velocità lungo alcune strade principali. Sono previste postazioni fisse attive ogni giorno, inclusi i giorni festivi, e controlli con autovelox e telelaser in diverse tratte stradali. La presenza di queste apparecchiature sarà costante lungo tutto il mese, senza pause, per verificare il rispetto dei limiti di velocità.
LECCE – Autovelox, telelaser e una postazione fissa attiva tutti i giorni, festivi compresi: la polizia provinciale ha diffuso il calendario dei controlli sulla velocità previsti per il mese di giugno lungo alcune delle principali strade di competenza della Provincia.La programmazione riguarda. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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