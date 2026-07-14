A Napoli vengono introdotti nuovi autovelox e sistemi di rilevamento di ultima generazione per migliorare i controlli sulla strada. La modifica riguarda le strade autorizzate per l'installazione di questi dispositivi, con l’obiettivo di rendere più efficace la prevenzione degli incidenti e la gestione della mobilità locale. La scelta delle aree interessate si basa su criteri specifici, con l’intento di adattare i controlli alle esigenze del traffico.

Napoli cambia con la rivoluzione degli autovelox e i rilevamenti di ultima generazione che assicureranno controlli più adeguati rispetto alle esigenze della mobilità sul territorio. La differenza più radicale rispetto al passato riguarderà l’area metropolitana della città ma anche il capoluogo partenopeo che non ha mai avuto e non avrà installazioni di autovelox, sebbene potrà contare su dispositivi di rilevamento della velocità mobili. Il cambiamento calato dall’alto con un decreto ministeriale vede la Prefettura napoletana impegnata in un’operazione certosina per l'individuazione delle caratteristiche delle strade e dei loro... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Autovelox a Napoli, ora si cambia. Ecco le strade autorizzate: «Decisiva la prevenzione»

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