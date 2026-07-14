Nella notte, la stazione di Chiesina Uzzanese sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord è stata chiusa. Per chi percorre la direzione verso Firenze, si suggerisce di entrare a Montecatini Terme. Chi arriva da Pisa deve uscire a Altopascio. Queste chiusure notturne sono state aggiornate e si applicano temporaneamente, influenzando i percorsi di chi utilizza questa tratta.

ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Chiesina Uzzanese. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Montecatini Terme; in uscita per chi proviene da Pisa: Altopascio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A11, stazione di Chiesina Uzzanese: aggiornamento chiusure notturne

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