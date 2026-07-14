Auto vola l' export cinese | superato il milione di vetture a giugno Balzo del 71% sul 2025

A giugno, le esportazioni di auto dalla Cina hanno superato il milione di vetture, registrando un aumento del 71,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si tratta di un record per le esportazioni del paese, che hanno visto una crescita significativa rispetto all’anno precedente. La cifra di un milione di vetture esportate a giugno rappresenta un balzo importante nel settore automobilistico cinese.

Roma, 14 luglio 2026 – Record nell’ export dell’auto in Cina. Le esportazioni di autovetture del Dragone sono salite alla quota di un milione di vetture a giugno, segnando un + 71,2% rispetto all'anno precedente. Lo riferisce il Financial Times, che sottolinea come si tratti della prima volta che Pechino raggiunge un dato simile su base mensile. Un trend che pare indirizzare il Paese verso l’esportazione di oltre 10 milioni di auto quest'anno, in netto aumento rispetto ai 7,1 milioni dello scorso anno e più del doppio rispetto ai 4,9 milioni registrati nel 2023. L’impennata potrebbe far crescere le tensioni con partner commerciali come l'Ue. Export generale in forte crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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AUTO E CINA: la VERA PROSPETTIVA dal SALONE 2026

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