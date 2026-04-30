Solori vola | utile oltre il milione e balzo del patrimonio a Verona

L'azienda di Verona ha approvato il bilancio con un utile netto superiore a un milione di euro. Nel frattempo, ha deciso di investire 150mila euro per creare tre nuovi posti di lavoro e rafforzare la propria presenza nel Nord-Est. Il patrimonio aziendale mostra un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. La crescita dei risultati economici ha portato a un incremento del patrimonio complessivo.

? Cosa sapere Solori approva bilancio a Verona con utile netto superiore a un milione di euro.. L'azienda investe 150mila euro per tre nuove assunzioni e punta al Nord-Est.. Il Comitato di Controllo ha approvato oggi, 30 aprile 2026, il bilancio della Società Locale di Riscossione Solori di Verona e provincia, confermando un utile netto che ha superato il milione di euro con una crescita del 21% rispetto all’anno precedente. I dati ufficiali delineano un quadro di espansione per l’ente veronese, che ha registrato un incremento dei ricavi superiore al 15%. Questa performance è stata alimentata da commesse straordinarie e da un’attività intensa a supporto dei Comuni soci, tra cui figurano Verona, San Giovanni Lupatoto, Grezzana e la recente integrazione di Cerea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Solori vola: utile oltre il milione e balzo del patrimonio a Verona Notizie correlate Sferisterio vola: bilancio in utile e produzione oltre i 5 milioni? Cosa sapere L'Associazione Arena Sferisterio approva il bilancio 2025 con utile di 12. Roma: colpo al patrimonio della criminalita’, sequestrati beni per oltre un milioneUn’importante operazione contro il patrimonio della criminalità organizzata a Roma ha portato al sequestro di beni per oltre un milione di euro.