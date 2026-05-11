L’export militare cinese vola sulle ali del J-10 Ecco perché
Negli ultimi mesi, il mercato internazionale dei velivoli militari ha visto emergere un nuovo protagonista cinese, grazie alle vendite e alle esportazioni del velivolo J-10. Questo modello, sviluppato nel paese asiatico, ha attirato l'attenzione di diversi acquirenti esteri, contribuendo a far crescere le esportazioni militari cinesi. La diffusione di questo aereo ha segnato un incremento nelle transazioni commerciali nel settore aeronautico militare, portando a un rinnovato interesse globale per i prodotti nazionali.
Nel mercato internazionale dei velivoli militari un nuovo protagonista si è affermato sulla scena mondiale nel corso degli ultimi mesi. L’aereo da caccia cinese J-10, sviluppato dalla Chengdu Aircraft Corporation (sussidiaria del colosso statale Aviation Industry Corporation of China) sta infatti riscuotendo un enorme successo presso quel gruppo di attori internazionali che, pur non disponendo di un apparato militare-industriale indigeno in grado di fornire gli asset richiesti, non vogliono certo rinunciare a dotarsi di un’aviazione militare. Non è certo difficile capire cosa ci sia dietro al recente successo del velivolo cinese. È...🔗 Leggi su Formiche.net
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