L’export militare cinese vola sulle ali del J-10 Ecco perché

Negli ultimi mesi, il mercato internazionale dei velivoli militari ha visto emergere un nuovo protagonista cinese, grazie alle vendite e alle esportazioni del velivolo J-10. Questo modello, sviluppato nel paese asiatico, ha attirato l'attenzione di diversi acquirenti esteri, contribuendo a far crescere le esportazioni militari cinesi. La diffusione di questo aereo ha segnato un incremento nelle transazioni commerciali nel settore aeronautico militare, portando a un rinnovato interesse globale per i prodotti nazionali.

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