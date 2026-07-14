Due uomini si sono tuffati in mare senza esitazione, salvando il conducente di un'auto che era finita in acqua. Entrambi, vestiti con camicia e cravatta, si sono immersi uno dopo l’altro per aiutare la persona intrappolata. Non hanno voluto essere chiamati eroi, ma hanno agito d’istinto per portare in salvo il conducente. L’incidente è avvenuto durante una giornata di mare affollata.

Lucca, 14 luglio 2026 – Nessun comando, solo un istinto coraggioso - e soprattutto contagioso - che li ha portati a tuffarsi di getto in acqua, con camicia e cravatta, uno dopo l’altro. C’era anche l’ufficiale inquadratore lucchese - insieme ad altri cinque colleghi e sottoufficali - dell’Accademia di Modena Piergiorgio Andreucci tra il gruppo di soccorso estemporaneo che domenica sul molo Audace di Trieste ha salvato la vita a un quarantunenne finito in acqua con la propria auto e rimasto intrappolato all’interno. «Eravamo lì in attesa di svolgere una visita storica nella città insieme ai nostri allievi ufficiali cadetti - ha raccontato Andreucci, contattato telefonicamente dalla Nazione -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto in mare, si tuffa in acqua e salva la vita al conducente: «Non chiamateci eroi»

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