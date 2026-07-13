Un uomo si è tuffato in mare per recuperare un pallone e ha rischiato di annegare. La scena si è svolta sulla spiaggia di Mari Ermi, in provincia di Oristano, durante una mattina di svago. Il suo gesto ha evitato conseguenze peggiori, mentre le persone presenti hanno chiamato i soccorsi. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente e hanno messo in salvo l’uomo. La vicenda si è conclusa con il suo salvataggio e l’intervento delle forze dell’ordine.

Una mattinata di svago si è trasformata in pochi istanti in una drammatica corsa contro il tempo sulla spiaggia di Mari Ermi, nel territorio di Cabras, in provincia di Oristano. Un pensionato di 75 anni, residente a Baratili San Pietro, ha rischiato di annegare dopo essersi tuffato in mare per recuperare un pallone trascinato al largo dal vento. A salvargli la vita è stato un agente della Squadra nautica della Questura di Oristano, libero dal servizio e presente sulla spiaggia insieme alla famiglia. Determinante è stata anche la presenza della moglie del poliziotto, infermiera all’ospedale San Martino di Oristano, e di un operatore del 118 che si trovava casualmente nello stabilimento balneare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Si tuffa per recuperare un pallone e rischia di morire: il gesto eroico che gli salva la vita

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