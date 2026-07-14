Nella mattinata odierna, un’auto ha investito una mandria di cinghiali sulla strada statale 372 Telesina, tra Telese Terme e Caianello. L’incidente ha causato il blocco del traffico nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere gli animali dalla carreggiata. Non sono stati segnalati feriti gravi. La presenza improvvisa della mandria ha provocato un’interruzione temporanea della circolazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nella mattinata di oggi lungo la strada statale 372 Telesina, nel tratto compreso tra Telese Terme e Caianello, dove si è verificato un incidente stradale provocato dall’improvvisa presenza di una mandria di cinghiali sulla carreggiata. Secondo le prime informazioni, gli animali avrebbero invaso improvvisamente la corsia di marcia, rendendo inevitabile l’impatto con almeno un’autovettura. Non si esclude, tuttavia, che nel sinistro possano essere rimasti coinvolti anche altri veicoli: gli accertamenti sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il numero dei mezzi coinvolti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auto contro una mandria di cinghiali sulla Telesina: traffico in tilt

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