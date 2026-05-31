Moto contro auto sulla Triestina | morto il centauro Traffico in tilt
Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato alle 19.30 di oggi lungo via Triestina, vicino al Casinò. Nel sinistro, il centauro è deceduto. Il traffico ha subito rallentamenti e disagi nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.
MESTRE (VENEZIA) - Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato intorno alle 19.30 di oggi, domenica 31 maggio, lungo via Triestina, all'altezza del Casinò di Ca' Noghera. Il bilancio è tragico: nell'impatto è morto il centauro, un mestrino di 50 anni. I soccorsi Sul posto è giunta un'ambulanza del Suem, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare la morte del motociclista. Per i rilievi e la ricostruzione dei fatti il tratto di strada in direzione Jesolo è stato isolato dagli agenti del reparto motorizzato della polizia locale di Venezia. Il sorpasso La causa del drammatico sinistro potrebbe essere un sorpasso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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