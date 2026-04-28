Camion contro auto della scuola guida sulla A12 | lunga coda e traffico in tilt

Nel primo pomeriggio si è verificato un incidente lungo l'autostrada A12, poco dopo le ore 14. Un camion ha tamponato un'auto di una scuola guida, causando una lunga coda di circa cinque chilometri tra Genova Est e Genova Nervi in direzione levante. La situazione ha provocato disagi al traffico, con rallentamenti significativi nella zona interessata. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gestire la viabilità.

Lunga coda sull'autostrada A12. Poco dopo le ore 14 vengono segnalati cinque chilometri di coda tra Genova Est e Genova Nervi in direzione levante. Tamponamento tra camion e auto della scuola guidaSecondo quanto appreso, all'origine c'è il tamponamento tra un camion e un'automobile della scuola.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Tamponamento sulla superstrada tra camion e auto: strada chiusa, traffico in tiltL'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 12 febbraio, sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce sulla corsia in... Incidente sulla statale 16 a Bari: coinvolti un camion e quattro auto. Feriti e traffico in tiltGrave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 13 aprile, sulla statale 16 a Bari. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Padova, incidente a Cadoneghe: auto contro camion sulla Strada del Santo, morto un uomo di 50 anni; Incidente sulla Monti Lepini a Priverno, frontale fra auto e camion; Perde il controllo dell’auto, si schianta contro un camion poi abbatte i pali della segnaletica; Schianto sulla Siligata. Scooter invade la corsia e sbatte contro un camion. Auto contro camion a Pagani, due vittime: indagini serrateStampa Un impatto devastante, una strada che diventa teatro di morte. Via Mangioni, a Pagani, si trasforma in scena d’indagine dopo lo schianto tra una Fiat Panda e un autoarticolato: muoiono Domenico ... salernonotizie.it Incidente a Pagani, schianto tra auto e camion: muoiono genero e suoceraAuto contro camion, impatto mortale in via Mangioni a Pagani. Due le vittime, Domenico Allegri, 59 anni, carabiniere, e la suocera, Antonietta De Martinis, 90 anni, che era in macchina con lui. ilmattino.it Quattroruote. . | Farizon Homtruck I cinesi fanno anche camion: questa è l’Homtruck di Farizon, speciale non tanto per l’estetica quanto per tecnica e comfort. La cabina è moderna come su molti mezzi europei, ma colpiscono i grandi display touch e gli schermi - facebook.com facebook Con i camion elettrici una miniera australiana risparmia 400 milioni l'anno x.com