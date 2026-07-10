Volkswagen riduce i modelli di auto del 50% | la mossa choc Incubo tagli a rischio 100mila posti di lavoro

Volkswagen annuncia una riduzione del 50% della propria gamma di modelli, con un piano che potrebbe mettere a rischio circa 100.000 posti di lavoro. La decisione è stata comunicata al termine di una riunione del consiglio di sorveglianza tenutasi a Wolfsburg. La casa automobilistica ha confermato che i tagli riguarderanno principalmente i modelli meno performanti e in perdita. La decisione è immediata e coinvolge diversi mercati europei e internazionali.

Roma, 10 luglio 2026 – È tempo di tagli in casa Volkswagen: previste riduzioni fino al 50% della propria gamma di modelli sul mercato. Lo ha annunciato il gruppo al termine di una riunione del consiglio di sorveglianza a Wolfsburg. La notizia arriva dopo l’indiscrezione del Der Spiegel, secondo cui Volkswagen è pronta a chiudere quattro fabbriche in Germania nei prossimi anni. Il magazine riferisce che, entro cinque anni, il colosso dell'auto tedesca chiuderà i siti di Zwickau e Emden. Nel 2032 dovrebbe seguire la chiusura di Hannover e nel 2034 quella di Neckarsulm. Parliamo di quattro stabilimenti in cui lavorano 40mila dipendenti. Il gruppo, però, non ha ancora fornito dettagli su possibili tagli di posti di lavoro e chiusure di fabbriche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Volkswagen raddoppia i tagli: 100mila posti e quattro stabilimenti tedeschi a rischioVolkswagen potrebbe eliminare altri 100mila posti di lavoro e chiudere quattro stabilimenti in Germania.

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