Volkswagen è crisi vera Nuovi licenziamenti in arrivo | A rischio 50mila posti di lavoro
Volkswagen annuncia nuovi licenziamenti che potrebbero coinvolgere fino a 50.000 posti di lavoro. L’azienda sta pianificando una riorganizzazione più profonda, secondo quanto riferito dall’amministratore delegato in un’intervista interna. La comunicazione, diffusa attraverso la rete aziendale, indica una possibile riduzione significativa del personale, senza dettagli sui tempi o le modalità delle azioni.
Volkswagen torna a parlare di tagli al personale e di una riorganizzazione più profonda del gruppo. Il tema è riemerso dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato Oliver Blume, che in un’intervista interna pubblicata sull’intranet aziendale ha indicato per la prima volta la possibile portata dei tagli. Secondo quanto riportato dall’agenzia tedesca Dpa e ripreso da Der Spiegel, senza una riduzione dei costi del lavoro il gruppo potrebbe arrivare a circa 50mila posti di lavoro in meno a livello globale. La cifra rientrerebbe nel progetto di riportare i costi amministrativi, infrastrutturali e di supporto all’attività principale su livelli considerati più competitivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Volkswagen chiude e licenzia senza precedenti
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