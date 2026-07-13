Volkswagen torna a parlare di tagli al personale e di una riorganizzazione più profonda del gruppo. Il tema è riemerso dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato Oliver Blume, che in un’intervista interna pubblicata sull’intranet aziendale ha indicato per la prima volta la possibile portata dei tagli. Secondo quanto riportato dall’agenzia tedesca Dpa e ripreso da Der Spiegel, senza una riduzione dei costi del lavoro il gruppo potrebbe arrivare a circa 50mila posti di lavoro in meno a livello globale. La cifra rientrerebbe nel progetto di riportare i costi amministrativi, infrastrutturali e di supporto all’attività principale su livelli considerati più competitivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Volkswagen, è crisi vera. Nuovi licenziamenti in arrivo: “A rischio 50mila posti di lavoro”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Volkswagen chiude e licenzia senza precedenti

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Volkswagen, la crisi si aggrava: l'azienda valuta il raddoppio dei licenziamenti, fino a 100mila posti a rischio

Volkswagen, la crisi morde: a rischio fino a 100mila posti di lavoro. Verso la chiusura di quattro stabilimentiVolkswagen potrebbe chiudere quattro stabilimenti e perdere fino a 100mila posti di lavoro.

Temi più discussi: Crisi Volkswagen: le vere cause del declino tra Cina, Europa ed errori strategici - VIDEO | Quattroruote.it; Crisi Vw, cosa può accadere nel cruciale consiglio del 9 luglio e il nodo della Legge Volkswagen: cos’è e che effetti ha; Il Gruppo Volkswagen cambia rotta: meno modelli, più efficienza per tornare i migliori; Volkswagen, allarme ai vertici: Il gruppo è a rischio sopravvivenza.

Volkswagen, è crisi vera. Nuovi licenziamenti in arrivo: A rischio 50mila posti di lavoroVolkswagen torna a parlare di licenziamenti: secondo Oliver Blume senza tagli ai costi del lavoro si rischiano 50mila posti in meno ... quifinanza.it

Crisi Volkswagen, di chi è la colpa? Ce lo siamo chiesti al bar e l'Europa non è l'unica risposta - VIDEOI fattori e le persone che hanno trascinato Wolfsburg nella spirale negativa: la nostra analisi oltre i luoghi comuni ... quattroruote.it