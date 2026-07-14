Un’auto è andata a fuoco lungo la strada provinciale SP27 a Castelnuovo Bocca d’Adda. Dentro l’auto è stata trovata una persona morta. L’incendio è stato segnalato alle 10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Tragedia dai contorni ancora poco chiari lungo la strada provinciale SP27, nel territorio di Castelnuovo Bocca d'Adda, in provincia di Lodi. L’allarme è scattato alle 10.47 per un’auto completamente avvolta dalle fiamme. Una volta domato l'incendio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno del veicolo il corpo senza vita di una persona, la cui identità è ancora ignota. L’intervento. Sul posto sono intervenuti i sanitari con automedica e ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell'ordine. Due persone presenti sul luogo dell'accaduto, una donna di 25 anni e un uomo di 60 anni, non sarebbero rimaste coinvolte nell'incendio. Dopo essere state valutate dal personale sanitario, non hanno avuto necessità di essere trasportate in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Auto avvolta dalle fiamme a Castelnuovo: dentro c’è una persona morta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendio a Pontinia, auto avvolta dalle fiammeNella serata di ieri, sabato 23 maggio, un’auto è stata avvolta dalle fiamme a Pontinia, in provincia di Latina.

Leggi anche: Avvolta dalle fiamme sulla Provinciale: auto completamente carbonizzata

Temi più discussi: Una colonna di fumo e le fiamme avvolgono un'auto, momenti di paura in centro: in azione i vigili del fuoco; Incendio all’alba a due passi dal centro, auto completamente avvolta dalle fiamme; Auto prende fuoco in autostrada, le fiamme si propagano anche alla vegetazione; Auto avvolta dalle fiamme a Crevacuore, intervengono i vigili del fuoco.

Lodi, auto avvolta dalle fiamme: trovata una persona morta all’internoTragedia nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale SP27, nel territorio di Castelnuovo Bocca d'Adda, in provincia di Lodi. L'allarme è scattato alle 10.47 per un'auto completamente avvolta d ... lamilano.it

Auto avvolta dalle fiamme a Castelnuovo: dentro c’è una persona mortaSpente le fiamme, i vigili del fuoco hanno visto il cadavere carbonizzato: ora le indagini per capire le origini dell’incendio. Soccorse due persone nelle vicinanze del rogo ... ilgiorno.it

Incendio all’alba a due passi dal centro, auto completamente avvolta dalle fiamme ift.tt/0rzulaT ift.tt/WzdB7uK x.com