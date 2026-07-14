Auto avvolta dalle fiamme a Castelnuovo | dentro c’è una persona morta

Da ilgiorno.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’auto è andata a fuoco lungo la strada provinciale SP27 a Castelnuovo Bocca d’Adda. Dentro l’auto è stata trovata una persona morta. L’incendio è stato segnalato alle 10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

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Tragedia dai contorni ancora poco chiari lungo la strada provinciale SP27, nel territorio di Castelnuovo Bocca d'Adda, in provincia di Lodi. L’allarme è scattato alle 10.47 per un’auto completamente avvolta dalle fiamme. Una volta domato l'incendio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno del veicolo il corpo senza vita di una persona, la cui identità è ancora ignota. L’intervento. Sul posto sono intervenuti i sanitari con automedica e ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell'ordine. Due persone presenti sul luogo dell'accaduto, una donna di 25 anni e un uomo di 60 anni, non sarebbero rimaste coinvolte nell'incendio. Dopo essere state valutate dal personale sanitario, non hanno avuto necessità di essere trasportate in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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