Incendio a Pontinia auto avvolta dalle fiamme

Notizia in breve

Nella serata di ieri, sabato 23 maggio, un’auto è stata avvolta dalle fiamme a Pontinia, in provincia di Latina. Le fiamme hanno interessato il veicolo parcheggiato in strada, causando danni alla vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Non sono stati segnalati altre vetture coinvolte o feriti.