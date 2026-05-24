Incendio a Pontinia auto avvolta dalle fiamme

Da latinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, sabato 23 maggio, un’auto è stata avvolta dalle fiamme a Pontinia, in provincia di Latina. Le fiamme hanno interessato il veicolo parcheggiato in strada, causando danni alla vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Non sono stati segnalati altre vetture coinvolte o feriti.

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Ancora auto a fuoco in provincia di Latina. Un altro incendio si è verificato nella serata di ieri, sabato 23 maggio, questa volta a Pontinia.In seguito alla segnalazione, arrivata intorno alle 21, sul posto, in via Leonardo Da Vinci, è intervenuta la squadra della sede centrale dei vigili del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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incendio a pontinia autoAuto in fiamme a bordo strada a Pontinia, intervento dei Vigili del FuocoL’incendio è divampato intorno alle 21 di sabato 23 maggio nel comune pontino. La vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. Secondo le prime informazioni le cause sembrerebbero accidentali. latinaoggi.eu

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