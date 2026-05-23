Avvolta dalle fiamme sulla Provinciale | auto completamente carbonizzata
Un’auto è stata completamente distrutta da un incendio sulla Provinciale. Le fiamme sono partite dal cofano e si sono rapidamente estese, avvolgendo tutto il veicolo. Il fumo denso ha segnalato l’incendio, che ha trasformato l’auto in un rottame annerito e irriconoscibile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.
Il fumo dal cofano e poi le fiamme che, veloci e inesorabili, hanno avvolto l’intera auto, trasformandola in uno scheletro annerito e irriconoscibile. Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 maggio, ad Angolo Terme.La vettura, una Volkswagen Polo alimentata a gasolio, stava percorrendo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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