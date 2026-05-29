Una donna racconta di aver subito violenze e minacce da parte del suo ex, che le avrebbe detto di essere responsabile della morte di Aurora Tila. Secondo quanto riferito, l’uomo l’avrebbe trascinata vicino a una finestra e le avrebbe gridato di buttarsi, chiedendole di provare le stesse emozioni vissute dalla giovane. La donna descrive un episodio di grave intimidazione e violenza psicologica.

«Mi ha trascinato vicino alla finestra e mi urlava: “Buttati così provi quello che ha provato Aurora”». A raccontare i terribili mesi di botte, insulti e minacce subiti dall’ex marito, Morena Corbellini, la mamma di Aurora Tila, 13enne uccisa dal fidanzato a Piacenza il 25 ottobre 2024. Due giorni fa il papà della vittima, Saimir Tila, è stato condannato per maltrattamenti e lesioni a tre anni e mezzo di reclusione, ma il giudice gli ha riconosciuto le attenuanti generiche, nonostante dal carcere non abbia mai smesso di contattare e minacciare - con due cellulari detenuti illegalmente in cella - l'ex moglie e l'altra figlia della coppia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Aurora Tila, il dramma della madre. «Per il mio ex ero responsabile. Mi diceva: devi morire come lei»

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