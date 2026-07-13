Delitto della tredicenne Aurora Tila a Piacenza l’ex fidanzato parla in appello e confessa

In aula d'appello, l’ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di averla uccisa, ammettendo di averla spinta dal balcone. La 13enne è deceduta il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Durante il processo, l’uomo ha riconosciuto di essere responsabile del suo decesso. La confessione arriva nel corso della discussione in tribunale. La dinamica del fatto è ora confermata dall’autore stesso.

volta nel processo per l’omicidio di Aurora Tila, la 13enne morta a Piacenza il 25 ottobre 2024. Nel corso del giudizio d’appello, l’ex fidanzato della ragazza ha confessato di essere stato lui a ucciderla, ammettendo per la prima volta di averla spinta dal balcone dal quale precipitò. Il giovane, che all’epoca dei fatti aveva 15 anni, era già stato condannato in primo grado a 17 anni di reclusione dal Tribunale per i minorenni. Con le dichiarazioni rese davanti alla Corte d’Appello ha però cambiato la versione fornita fino a oggi. Nel corso dell’udienza, l’imputato ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, dove è attualmente detenuto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Il fidanzatino di Aurora Tila cambia versione: «L'ho uccisa buttandola giù dal balcone, scusatemi»

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Delitto Aurora, l’ex fidanzato parla in appello e confessaIn aula di appello, l’ex fidanzato ha ammesso di aver ucciso Aurora Tila, dichiarando di averla gettata da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024.

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