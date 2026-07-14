Da gennaio 2027, potrebbe aumentare il numero di Sprint Race in Formula 1. La conferma ufficiale arriva dal CEO del campionato, che ha indicato possibili modifiche al format, anche se non sono stati specificati dettagli sul numero esatto delle gare. I rumors circolati nelle ultime settimane suggeriscono che si potrebbe passare da due a più eventi di Sprint Race durante la stagione, ma ancora non ci sono annunci definitivi.

Lo si vociferava già da tempo e, nelle ultime settimane, diversi rumors usciti dai paddock della Formula Uno hanno dato ulteriori conferme. Sembra che, a partire dalla prossima stagione, potremo vedere importanti novità a livello di Sprint Race. Le parole di Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della massima categoria del motorsport, vanno proprio in questa direzione. Il manager imolese, infatti, ha rilasciato una interessante intervista a Sky Sports UK nella quale ha fatto il punto della situazione sulla questione Sprint Race: “ Se ricordate, all’inizio le persone erano sempre scettiche riguardo a ciò che stavamo facendo, e credo che avessimo il dovere di essere coraggiosi e di pensare fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aumentano le Sprint Race in F1 dal 2027? La conferma di Stefano Domenicali e le ipotesi sul numero

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