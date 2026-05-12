Il presidente della Formula 1 ha annunciato che a partire dal 2027 i motori saranno più vicini a quelli classici. Ha anche commentato le reazioni alle modifiche regolamentari, affermando che le critiche provengono principalmente da chi si trova in fondo alla griglia di partenza. Ha sottolineato che i cambiamenti sono stati studiati con una logica precisa, anche se non tutti li condividono.

Stefano Domenicali, presidente e Ceo di Formula 1, è intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati” su Radio 24 per fare il punto sullo stato attuale del campionato e rispondere alle critiche dei cosiddetti "puristi" riguardo ai nuovi regolamenti. Domenicali ha affrontato con fermezza le polemiche iniziali della stagione: “Mi posso definire ormai un veterano di questo sport, visto che ci sono dentro dagli anni '90. Ho visto questo tipo di commenti essere presenti sempre, quindi non mi sono stupito del fatto che all'inizio, soprattutto chi era dietro in griglia, questo lo dobbiamo sottolineare, ha fatto in modo di porre in evidenza dei limiti legati a un regolamento che era perfettamente conosciuto da tutti da un paio d'anni”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Domenicali: "La nuova F1? Dal 2027 motori più classici. Ma le critiche solo da chi è dietro in griglia"

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