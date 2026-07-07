Dal 2027, il Gran Premio d’Italia di Formula 1 si svolgerà con la Sprint Race per tre stagioni consecutive. L’edizione 2026 si terrà dall’4 al 6 settembre, con l’Autodromo Nazionale di Monza che ospiterà la 97esima gara. La conferma dell’introduzione della Sprint Race è arrivata dopo l’accordo tra gli organizzatori e la Formula 1, mentre l’attesa cresce per l’evento che si svolgerà nel prossimo settembre.

Grande Attesa per il Gran Premio d’Italia 2026 a Monza. La storia del Gran Premio d’Italia continuerà a scriversi a settembre, quando l’Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la 97esima edizione dal 4 al 6 settembre 2026. Questo evento rappresenta un perfetto connubio tra sport, arte e cultura, celebrare un’importante tradizione nazionale che attira appassionati da tutto il mondo. Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento che vedrà a Milano il Teatro alla Scala come palcoscenico per presentazioni artistiche straordinarie. Sold Out e Nuove Iniziative. La domanda per i biglietti è alta, con il sold out già confermato per la gara di domenica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - GP d’Italia F1: dal 2027 Sprint Race per tre stagioni consecutive.

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