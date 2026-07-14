Un editoriale pubblicato da Stefano Cappelli, da poco nominato direttore di una testata, ha suscitato reazioni. Nel testo, si critica il tono che sembra mostrare superiorità morale e atteggiamenti altezzosi, tipici di chi si definisce moralmente superiore. La critica si focalizza sul linguaggio e sull’approccio percepito come antipatico, con l’accusa di assumere un atteggiamento diverso e superiore rispetto ad altri.

Diversi, altezzosi, ontologicamente migliori. Potrebbe essere questo il sottotesto del primo editoriale di Stefano Cappelli fresco di nomina a direttore di Repubblica. L’incipit è già un manifesto programmatico. Il foglio fondato da Eugenio Scalfari “non è mica un giornale come gli altri. Repubblica è diversa”. E ancora: “Siamo uguali agli altri ma siamo diversi”, insiste, citando una battuta di Nanni Moretti. Forse era meglio quella sulla Sacher Torte, ma questa è un’altra storia, dedicata ai golosi bipartisan. Il finale non è meno morettiano. “Succedono brutte cose intorno a noi, teniamoci stretti”. Cappellini rivendica la diversità-superiorità di Repubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Auguri a Cappellini, ma la smetta con il birignao della sinistra Ztl e la superiorità morale. Si diventa antipatici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché lo spot di FdI sul 2 giugno e Meloni ha mandato in tilt la sinistra: rimozione travestita da superiorità moraleLo spot di FdI sul 2 giugno e Meloni ha scatenato polemiche tra la sinistra, portando alla rimozione dell’immagine.

Leggi anche: Di superiorità morale o soppressione della notizia: tre segnalazioni

Temi più discussi: Stefano Cappellini direttore ad interim di Repubblica dopo Orfeo. Ecco chi è; Repubblica, Stefano Cappellini nominato direttore ad interim | Libero Quotidiano.it; Repubblica, Stefano Cappellini nominato direttore ad interim.

Stefano Cappellini direttore ad interim di Repubblica dopo Orfeo. Ecco chi èIl gruppo Gedi ha nominato Stefano Cappellini direttore responsabile ad interim di Repubblica con effetto immediato dopo che Mario Orfeo ha annunciato, nei giorni scorsi, il suo passaggio alla direzio ... msn.com

Svolta a Repubblica, Cappellini direttore. Scelto il sondaggista di Ranucci leaderLa nomina a interim: Assumo l'impegno con entusiasmo. Superate le candidature di Cuzzocrea, Giannini e Rinaldi ... msn.com