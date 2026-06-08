Perché lo spot di FdI sul 2 giugno e Meloni ha mandato in tilt la sinistra | rimozione travestita da superiorità morale
Lo spot di FdI sul 2 giugno e Meloni ha scatenato polemiche tra la sinistra, portando alla rimozione dell’immagine. La critica si è concentrata sulla percezione di superiorità morale e sulla rappresentazione della storia, che alcuni hanno giudicato offensiva. La discussione si è concentrata sulla scelta delle immagini e sul messaggio trasmesso, con commenti che hanno evidenziato come la polemica abbia cancellato la narrazione storica. La rimozione è avvenuta dopo il dibattito pubblico sollevato dallo spot.
La polemica cancella la storia. C’è una forma di critica politica che, più che contestare, confessa. Confessa insofferenza, automatismo, riflesso condizionato. È quella che si è vista anche davanti allo spot di Fratelli d’Italia dedicato agli ottant’anni dal voto alle donne: un cortometraggio che lega il 2 giugno 1946 al lungo cammino della partecipazione femminile nella vita democratica italiana, fino all’arrivo di una donna alla Presidenza del Consiglio. Lo spot di FdI e le polemiche. Apriti cielo. Per alcuni, evidentemente, il problema non è lo spot. Il problema è che la storia, ogni tanto, si permette di accadere senza chiedere il permesso alla loro sensibilità politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Festa del 2 giugno, la Repubblica Italiana compie 80 anni - 1Mattina News 02/06/2026
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Temi più discussi: Una donna del 1946 sogna il futuro e va a votare: così il 2 giugno di FdI diventa spot per Meloni; Lo spot di FdI dove le donne del 1946 sognano Giorgia Meloni e decidono di andare a votare; La donna che sogna Meloni premier e si convince a votare: lo spot di FdI per raccontare il voto del ‘46; 2 giugno, spot di Fdi sul voto per le donne: scoppia la polemica, critiche bipartisan sul corto con Meloni. E nel video spunta la prima pagina della Gazzetta di 80 anni fa.
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