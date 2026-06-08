Perché lo spot di FdI sul 2 giugno e Meloni ha mandato in tilt la sinistra | rimozione travestita da superiorità morale

Notizia in breve

Lo spot di FdI sul 2 giugno e Meloni ha scatenato polemiche tra la sinistra, portando alla rimozione dell’immagine. La critica si è concentrata sulla percezione di superiorità morale e sulla rappresentazione della storia, che alcuni hanno giudicato offensiva. La discussione si è concentrata sulla scelta delle immagini e sul messaggio trasmesso, con commenti che hanno evidenziato come la polemica abbia cancellato la narrazione storica. La rimozione è avvenuta dopo il dibattito pubblico sollevato dallo spot.