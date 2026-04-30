Di superiorità morale o soppressione della notizia | tre segnalazioni

E ora, per la rubrica Stop the Scroll!, riassunti commentati per chi non ha tempo da perdere, ma vuole approfondire lo stesso. Notizie filtrate (John W. Campbell, Analog ) – La libertà di stampa fu promossa e tutelata per assicurare che l’elettorato fosse informato, poiché un elettorato informato garantisce che il governo rimanga saggio, onesto e responsabile, mentre un elettorato disinformato permette che il governo peggiori. Quando l’elettorato riceve solo una parte delle notizie (o notizie così filtrate da indurlo a credere che X sia vero, perché non gli è permesso sapere che esiste anche Y) crede di essere informato quando, in realtà, viene fuorviato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Secondo l'instancabile Massimo Recalcati, un esempio vero di onnipresenza e onniscienza mediatico-televisiva, il vero problema del panorama politico italiano è il "complesso di superiorità" di una certa sinistra che si sente custode della morale e dei valori c - facebook.com facebook

"L'Anpi decide addirittura chi deve andare in piazza e chi no, da cosa deriva questa superiorità morale" #Sechi #quartarepubblica x.com