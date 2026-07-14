Un'auto sportiva ibrida con motore da 639 cavalli ha partecipato a recenti competizioni. Si tratta di una station wagon, la RS 5 Avant, che combina tecnologia ibrida e prestazioni elevate. Il modello rappresenta il proseguimento di una tradizione iniziata con le prime gare automobilistiche, passando per il coinvolgimento nel campionato del mondo di Formula 1 con un team dedicato e monoposto R26.

Il passaggio di testimone simbolico fra le prime competizioni disputate con Auto Union e l'attuale impegno sportivo nel campionato del mondo di Formula 1 con l' Audi Revolut F1 Team e le monoposto R26 rappresenta al meglio il primo secolo (e oltre) di attività nel mondo delle corse in pista e su strada della casa dei Quattro anelli. Un percorso lineare che parte da lontano, portando con sé in dote anche un'ispirazione e le nuove tecnologie destinate anche ad alcune vetture stradali. A partire dal 1992, con il debutto della RS2, la sigla Rennsport diede il la a un'evoluzione proseguita fino ai giorni nostri, con la nuova RS 5 (berlina e station wagon), la prima RS plug-in della storia. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Audi RS 5 Avant, l'ibrida sportiva da 639 Cv che rompe gli schemi

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Audi RS 5 Avant 2026: come va e quanto costa la super plug-in da 639 CV! • Test Drive

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