Audi presenta la nuova RS5 Avant, equipaggiata con un motore V6 ibrido che sviluppa 639 cavalli. La vettura rappresenta il primo modello sportivo del marchio ad adottare un’elettrificazione così avanzata, segnando un passaggio significativo nella gamma. La produzione di questa versione è stata annunciata con l’obiettivo di offrire alte prestazioni e tecnologia all’avanguardia.

Con la nuova generazione di RS 5, Audi Sport inaugura una nuova era, portando per la prima volta l’elettrificazione “massiccia” nel cuore della propria gamma sportiva. RS 5 Avant non è solo una station wagon estrema, ma una sintesi avanzata tra tecnologia e dinamica di guida. L’obiettivo non è stupire con numeri fini a sé stessi, ma rendere la velocità accessibile, gestibile, quasi naturale. E per farlo ci pensa un inedito powertrain V6 biturbo ibrido plug-in capace di erogare fino ad un massimo di 639 CV e 825 Nm di coppia, dotato di trazione integrale e un nuovo differenziale posteriore. Un cambio di paradigma che si percepisce già dai primi metri - se non già dal primo sguardo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Audi RS5 Avant: V6 ibrida con 639 CV, da togliere il fiato

2026 Audi RS5 Avant 630 HP Hybrid Wagon Shocks the Industry

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