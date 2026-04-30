Audi RS5 Plug-in | 639 CV e scatto da 0 a 100 in 3,6 secondi

Durante un test tra Bobbio e il Monte Penice, è stata provata l’Audi RS5 plug-in, un’auto che sviluppa 639 cavalli di potenza. La vettura può percorrere fino a 84 km in modalità completamente elettrica e ha un prezzo di partenza di 111 mila euro. Da ferma, accelera da 0 a 100 kmh in 3,6 secondi.

? Cosa sapere Audi RS5 plug-in da 639 CV testata tra Bobbio e il Monte Penice.. Il modello offre 84 km di autonomia elettrica e prezzo da 111 mila euro.. Le curve tra Bobbio e il Monte Penice hanno ospitato la prova dinamica della nuova Audi RS5, un modello plug-in ibrido da 639 cavalli che trasforma la guida sportiva in un’esperienza di pura tecnologia tra i paesaggi piacentini. Il test su strada ha protagonista una vettura che fonde l’anima da pista con quella da Granturismo, partendo dal cuore della moda milanese per poi addentrarsi nelle zone care a San Colombano. La giornata di prova non è stata solo un esercizio di velocità, ma un confronto diretto tra la precisione meccanica e l’emozione del viaggio, muovendosi tra le strade sinuose che portano verso la statua dedicata al missionario irlandico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Audi RS5 Plug-in: 639 CV e scatto da 0 a 100 in 3,6 secondi Audi RS5 Plug-in Hybrid (2026) – 639 PS Monster im ersten Test! Notizie correlate Audi RS 5, la nuova plug-in ad alte prestazioni: 639 CV di pura potenzaBenvenuti nel futuro di Audi Sport, dove la leggenda incontra l’innovazione più radicale. Leggi anche: Audi RS 5: alla guida del mostro da 639 Cv che sfida la fisica Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Audi RS 5, la prova su strada della prima sportiva ibrida plug-in firmata RS; In pista con la nuova Audi RS5: per vedere l'effetto che fa; Prova nuova Audi RS 5: DNA racing e vestito borghese per una supercar a tutti gli effetti; AUDI RS5. Che MEZZO! PLAY da VIVO X300 Ultra. Audi RS 5, la prova su strada della prima sportiva ibrida plug-in firmata RSLa nuova Audi RS 5 rappresenta una svolta storica per Audi Sport, segnando l’ingresso del marchio nel mondo delle ibride plug-in ad alte prestazioni. Presentata in occasione della Milano Design Week, ... ilsole24ore.com Audi RS5, la prova de IlFatto.it – Potenza ibrida tra curve e pista – FOTODalle colline piacentine al circuito di Cervesina, la sportiva è stata capace di unire le prestazioni elevate al comfort da viaggio. Così come la sorella minore S5 ... ilfattoquotidiano.it | Audi RS 5 «Devo essere molto onesto: se non sapessi qual è il vero peso della vettura e mi avessi chiesto un feedback “alla cieca”, non avrei mai immaginato che questa macchina pesasse oltre le due tonnellate. Direi che il comportamento è molto, molto bil - facebook.com facebook