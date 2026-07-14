Una nuova Audi RS 5 Avant è stata presentata, dotata di un motore ibrido da 639 cavalli. L'auto si distingue per linee aggressive e un design accurato, con dettagli che sottolineano il carattere sportivo. Solo salendo a bordo si percepisce come tecnologia e prestazioni siano strettamente connesse in questa vettura.

L'aspetto sportivo è enfatizzato (anche) dalle linee estreme e da un design estremamente curato, ma è solamente salendo a bordo della nuova Audi RS 5 Avant che si può comprendere appieno il legame che intercorre fra la tecnologia e le prestazioni. La prima ibrida plug-in nella storia della sigla RS, infatti, segna l'inizio di una nuova era basata sull'efficienza e, inevitabilmente, sulle performance. La vettura più veloce della gamma Rennsport è il frutto di un'evoluzione progressiva iniziata nel 1992, con il debutto della RS2. Anche allora l'idea di trasformare una familiare in una sportiva tutto pepe fece scalpore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi RS 5, al volante dell'ibrida sportiva da 639 Cv che inaugura una nuova era

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Audi RS 5 Avant 2026: come va e quanto costa la super plug-in da 639 CV! • Test Drive

Notizie e thread social correlati

Audi RS 5 Avant, l'ibrida sportiva da 639 Cv che rompe gli schemiUn'auto sportiva ibrida con motore da 639 cavalli ha partecipato a recenti competizioni.

Audi RS5 Avant: V6 ibrida con 639 CV, da togliere il fiatoAudi presenta la nuova RS5 Avant, equipaggiata con un motore V6 ibrido che sviluppa 639 cavalli.

Temi più discussi: È in edicola il nuovo numero di alVolante; Audi Nuvolari al Goodwood Festival of Speed: debutta la supercar ibrida plug-in dei quattro anelli; Passato e futuro a Goodwood: Audi lancia la supercar ibrida Nuvolari e riporta in pista il mito dell'Auto Union Lucca; Audi Nuvolari, la nuova era delle supercar ibride plug-in debutta a Goodwood.

Cambio ammortizzatori Opel Corsa D: qual è il prezzo giusto? reddit

Audi RS 5 Avant, al volante della super station ibrida plug-in. Il videoCervesina (Pavia) - Con il suo V6 biturbo a benzina accoppiato a un motore elettrico racchiuso nella scatola del cambio Tiptronic a otto rapporti, la RS 5 è la prima ibrida plug-in prodotta da Audi ... corriere.it

Al volante della 2.5 TFSI S tronic quattroPer il primo contatto con la nuova TT RS l’Audi ci ha portato a Jarama, circuito spagnolo teatro di storici Gran Premi di F.1. Non è come tutte le altre. Dopo una breve presentazione del tracciato, ... quattroruote.it