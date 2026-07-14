Audi Q4 e-tron 2026 la prova | più efficiente e piacevole tra le curve ma va configurata bene

Audi Q4 e-tron 2026 è stata sottoposta a un restyling che ha aggiornato il design del frontale, dei gruppi ottici e gli interni, mantenendo una lunghezza di 4,6 metri. La vettura si presenta più efficiente e più stabile tra le curve, ma richiede una configurazione accurata per ottimizzare le prestazioni. I miglioramenti estetici e tecnici sono stati implementati per allinearla alle versioni più recenti del marchio.

I numeri di Audi Q4 e-tron 2026. Il restyling avvicina Q4 e-tron alle Audi più recenti, non solo nell’estetica del frontale e dei gruppi ottici, ma anche negli interni, tutto in 4,6 metri di lunghezza. Dentro è comoda: con 2,76 metri di passo si ha spazio a sufficienza anche per chi è di taglia “maxi”, ma non rinuncia al bagagliaio che va da 515 a 1.487 litri e, in generale, l’elettrica si avvantaggia rispetto alle sorelle (Q3, Q5 e Q7) perché sfrutta meglio l’abitacolo grazie alla piattaforma. All’interno debuttano lo schermo panoramico composto dalla strumentazione da 11,9 pollici affiancata all’infotainment da 12,8 pollici e, per non fare... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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