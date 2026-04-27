Audi Q4 e-tron cambia passo Più efficiente connessa e a prova di futuro

L’Audi Q4 e-tron del 2026 presenta un aggiornamento rispetto ai modelli precedenti, con miglioramenti in termini di efficienza e connettività. La vettura è stata sottoposta a modifiche che ne incrementano le prestazioni e la sostenibilità, mantenendo un design che si adatta alle esigenze del mercato moderno. Le immagini mostrano dettagli del veicolo, evidenziando le caratteristiche estetiche e tecniche di questa versione aggiornata.

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