Atp Umago Cecchinato subito eliminato | niente derby con Cobolli

Marco Cecchinato è stato eliminato al primo turno dell’ATP 250 di Umago 2026. Dopo aver passato le qualificazioni, ha perso contro un tennista argentino con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e dodici minuti. La partita si è conclusa senza possibilità di un derby con un altro italiano, poiché l’avversario si è imposto in due set.

Si spegne all’esordio nel tabellone principale la corsa di Marco Cecchinato nell’ATP 250 di Umago 2026. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, il tennista azzurro si arrende al primo turno contro l’argentino Roman Andres Burruchaga, che si impone con un netto 6-1, 6-4 in un’ora e dodici minuti di gioco. Con questa sconfitta, svanisce il sogno di un atteso derby italiano al secondo turno: sarà infatti Burruchaga a sfidare il numero uno del seeding, l’altro rappresentante dei nostri colori, Flavio Cobolli. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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