ATP Umago 2026 agli ottavi Carabelli e Molcan Eliminati Cecchinato e Dodig
Nel torneo ATP 250 di Umago, gli ottavi di finale vedono avanzare Carabelli e Molcan, mentre Cecchinato e Dodig sono stati eliminati. L’argentino Burruchaga ha battuto Marco Cecchinato con un punteggio di 6-1 6-4, dopo aver conquistato il primo set in modo convincente. Domani, Burruchaga sfiderà il tennista italiano Cobolli, testa di serie numero uno.
Ad Umago, in Croazia, va in archivio il primo turno del tabellone di singolare maschile del torneo di categoria ATP 250: l’argentino Roman Andres Burruchaga elimina l’unico azzurro in campo quest’oggi, Marco Cecchinato, sconfitto per 6-1 6-4, e domani affronterà l’altro italiano Flavio Cobolli, numero 1 del seeding. Lo spagnolo Pablo Carreno Busta elimina il croato Matej Dodig, battuto con lo score di 6-4 6-2, mentre lo slovacco Alex Molcan regola il transalpino Valentin Royer per 6-4 7-5, infine il numero 7 del seeding, l’argentino Camilo Ugo Carabelli, piega il tedesco Marko Topo per 6-7 (2) 7-6 (3) 6-3. Lo spagnolo Daniel Merida supera lo... 🔗 Leggi su Oasport.it
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