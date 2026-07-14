atp umago 2026 agli ottavi carabelli e molcan eliminati cecchinato e dodig

Notizia in breve

Nel torneo ATP 250 di Umago, gli ottavi di finale vedono avanzare Carabelli e Molcan, mentre Cecchinato e Dodig sono stati eliminati. L’argentino Burruchaga ha battuto Marco Cecchinato con un punteggio di 6-1 6-4, dopo aver conquistato il primo set in modo convincente. Domani, Burruchaga sfiderà il tennista italiano Cobolli, testa di serie numero uno.