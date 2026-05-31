Matteo Berrettini ha superato un match durato oltre cinque ore, battendo al quinto set l’avversario argentino e qualificandosi per gli ottavi di finale del Roland Garros. Durante l’incontro, ha salvato diversi match point e ha vinto il tie-break decisivo. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-7, 4-6, 6-4, 7-6, 7-6. Questa vittoria rappresenta il suo ritorno agli ottavi nel torneo francese dopo diverse stagioni.

Il martello batte ancora. Matteo Berrettini ha vinto una sfida epica, al quinto set, contro l'argentino Comesana ed è tornato agli ottavi di finale del Roland Garros, risultato che non raggiungeva dal 2021. L'azzurro ha concluso una partita infinita durata 5 ore e 16 minuti e adesso potrebbe avere l'occasione di vendicare l'amico Sinner dato che potrebbe scendere in campo contro quel Cerundolo (sempre argentino) che ha eliminato Il numero uno al mondo. Il tie break infinito Matteo Berrettini batte Francisco Comesana dopo una maratona di oltre cinque ore e avanza agli ottavi del Roland Garros. L'azzurro si impone 7-6 5-7 6-7 6-4 7-6, dopo aver annullato anche due match point all'argentino nel supertiebreak finale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Berrettini vince dopo oltre 5 ore e torna agli ottavi del Roland Garros. I match point salvati e il super tie-break: l'impresa di Matteo

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Stoico Berrettini, vince una sfida incredibile contro Comesana al quinto set dopo 5 ore di match

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Matteo Berrettini batte Francisco Comesana dopo una maratona di oltre cinque ore e avanza agli ottavi del Roland Garros. L'azzurro si impone 7-6 5-7 6-7 6-4 7-6, dopo aver annullato anche due match point all'argentino nel supertiebreak finale. Ansa / C x.com

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