LIVE Cobolli-Buse 1-3 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | peruviano avanti di un break
In corso il match tra Cobolli e Buse nel torneo ATP di Amburgo 2026. Dopo aver perso il primo set 1-3, il giocatore peruviano ha strappato il servizio dell’avversario e si trova ora avanti di un break. Al momento, il punteggio vede Buse in vantaggio, con il gioco in corso. Durante lo scambio, uno dei punti è stato concluso con un colpo vincente al centro, mentre l’altro è stato risposto con un rovescio profondo che ha trovato gli ultimi centimetri di campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Prima al centro vincente. 15-15 Risposta profonda di Buse che trova gli ultimi centimetri di campo con il rovescio. Cobolli viene investito dalla palla e non trova il campo con il complicato contro-balzo 15-0 Prima al centro vincente. 1-3 Gioco Buse: servizio e dritto per il peruviano 40-15 Cobolli spinge con il dritto a sventaglio e poi prova ad accelerare con il dritto lungolinea, che però si ferma sul nastro 30-15 Prima al centro vincente. 15-15 Cobolli non colpisce benissimo il rovescio incrociato che termina in corridoio 0-15 Ottimo rovescio stretto di Cobolli che costringe Buse ad accorciare. 🔗 Leggi su Oasport.it
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