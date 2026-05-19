LIVE Cobolli-Buse 1-3 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | peruviano avanti di un break

In corso il match tra Cobolli e Buse nel torneo ATP di Amburgo 2026. Dopo aver perso il primo set 1-3, il giocatore peruviano ha strappato il servizio dell’avversario e si trova ora avanti di un break. Al momento, il punteggio vede Buse in vantaggio, con il gioco in corso. Durante lo scambio, uno dei punti è stato concluso con un colpo vincente al centro, mentre l’altro è stato risposto con un rovescio profondo che ha trovato gli ultimi centimetri di campo.

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