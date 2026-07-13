Jesper de Jong ha vinto la sua prima partita nel tabellone principale dell’ATP Bastad 2026, superando un avversario e qualificandosi così per gli ottavi di finale. La partita di qualificazione si è conclusa con successo per l’olandese, che ha ottenuto la vittoria nel suo esordio nel torneo. Con questa vittoria, de Jong prosegue il suo cammino nella competizione. Il torneo si è aperto con le ultime sfide di qualificazione e le prime del tabellone principale.

Il torneo ATP di Bastad inaugura il suo percorso con la prima partita del tabellone principale e gli ultimi match di quello di qualificazione. Jesper de Jong bagna il suo debutto nel torneo con una vittoria e approda così agli ottavi di finale. Si ferma all’ultimo turno del tabellone di qualificazione Francesco Passaro. L’olandese Jesper de Jong elimina il lituano Vilius Gaubas 7-6(1) 7-5 in due ore e sedici minuti. Il lituano riesce a difendere il servizio di apertura dopo aver annullato cinque opportunità dello 0-1. Il neerlandese replica per l’1-1 dopo aver salvato la palla del 2-0. L’incontro prosegue nel rispetto dei turni di servizio, anche se il giocatore baltico deve annullare altre quattro palle break prima del 6-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Bastad 2026, esordio vincente per De Jong. L’olandese approda agli ottavi

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