Domenica alle 16:15 si gioca Athletic Bilbao contro Valencia, partita valida per la 35ª giornata di Liga. I baschi ricevono i Pipistrelli in un match che vede le due squadre distanziate di appena cinque punti in classifica. Entrambe le formazioni sono alla ricerca di punti per migliorare la loro posizione in campionato. La partita si svolge allo stadio dei padroni di casa, con le formazioni pronte a scendere in campo.

Nel pomeriggio di domenica il Valencia farà visita all’Athletic Bilbao per una delle sfide in programma nella giornata numero 35 di Liga: è una sfida interessante, che mette di fronte due squadre che sono separate da soli 5 punti in classifica. I Leones sono teoricamente ancora in corsa per giocare in Europa, la loro stagione è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Athletic Bilbao-Valencia (domenica 10 maggio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I baschi ospitano i Pipistrelli

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