Il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta si è presentato questa sera alla stampa presso la New Balance Arena. Dopo un mese di lavoro al centro sportivo di Zingonia, ha dichiarato di essere innamorato della squadra e di sentirsi onorato di ricoprire il ruolo. Ha sottolineato l’obiettivo di combinare sostenibilità e risultati ambiziosi. La conferenza ha aperto ufficialmente il suo incarico nel club.

Bergamo, 14 luglio 2026 – Sostenibilità da abbinare ai risultati, ambiziosi, da raggiungere con l’Atalanta. Cristiano Giuntoli, da un mese già operativo al centro sportivo di Zingonia come nuovo direttore sportivo nerazzurro, e’ stato presentato questo pomeriggio alla stampa in una conferenza alla New Balance Arena. Introdotto dal benvenuto dell’amministratore delegato atalantino Luca Percassi: “Fin dalla prima telefonata Giuntoli ha sposato il progetto Atalanta. In un mese ha già portato un nuovo metodo di lavoro, nuove professionalità e tanta energia. La sua carriera parla da sola, e’ partito dal basso e ha vinto tutte le categorie professionistiche, raggiungendo con le sue qualità i massimi livelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Atalanta, il ds Giuntoli si presenta: “Innamorato della Dea. Onorato di essere qui”

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