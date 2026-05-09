Il mercato tra Milan e Atalanta si fa sempre più intenso, con cambiamenti nelle posizioni dirigenziali e tecniche. A Milano, l’ingaggio di D’Amico al ruolo di direttore sportivo sembra aprire la porta a possibili novità anche in panchina. Nel frattempo, l’Atalanta sta valutando il nome di Giuntoli come possibile nuovo responsabile dell’area tecnica, mentre si susseguono le speculazioni sui cambi di guida tecnica di entrambe le squadre.

Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Celik verso il rinnovo con la Roma: Gasperini spinge per la permanenza. Ok del turco Frosinone in Serie A, la promozione ora è matematica! 5-0 al Mantova e Alvini blinda una stagione trionfale Moviola Torino Sassuolo: gli episodi dubbi del match diretto da Galipò. Cos’è successo all’Olimpico Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan e Atalanta, che incastri tra ds e allenatori! Con D’Amico in rossonero, Allegri può salutare: la Dea pensa a Giuntoli

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Allegri Milan, che spaccatura con Tare e non solo! La panchina del tecnico può traballare: si pensa già al sostitutoBastoni Inter, prosegue il momento no! Chivu lo mette ai box contro il Cagliari: il Barcellona resta in agguato Mercato Inter, si sblocca l’affare...

Milan, Tare non si sbilancia sul futuro di Allegri: «È inutile parlarne adesso». Cosa ha detto il ds rossoneroSimic fa questa confessione su Modric: «Ho parlato con lui, è molto felice al Milan ma mi ha detto questo sul suo futuro» Milan, Tare non si...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Dove vedere Milan-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Segui Milan-Atalanta: dove vederla, formazioni e quote; AC Milan-Atalanta, Serie A 2022/2023: Time Machine; Milan, probabile chance dal 1' per Gimenez contro l'Atalanta.

Altro che Europa, Milan-Atalanta sembra una sfida salvezzaSarebbe scontro salvezza se non fossero già state giocate 30 giornate prima degli ultimi 5 turni del campionato 2025-2026! Perché dal 31esimo. tuttomercatoweb.com

Milan-Atalanta pronostico e quote: la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Milan-Atalanta con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 36° turno di Serie A. calciomercato.com

Gianni Rivera of Milan, Sandro Mazzola of Inter x.com

[MilanVibes] Giuseppe Riso: "Galliani mi ha dato la Champions League 2007 per una notte. Tevez voleva giocare per l'AC Milan." reddit