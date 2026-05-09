L'Atalanta riparte da Cristiano Giuntoli | sarà l'ex Juve il nuovo Ds della Dea dopo un anno sabbatico

L'Atalanta ha annunciato l'ingaggio di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, dopo aver raggiunto un accordo con l'ex dirigente della Juventus. Giuntoli, che aveva trascorso un anno lontano dal ruolo, torna a lavorare nel settore sportivo, assumendo la responsabilità delle scelte di mercato e delle strategie della squadra. L'ufficializzazione della nomina è arrivata nelle ultime ore, dopo le trattative tra le parti.

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