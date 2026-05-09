L'Atalanta riparte da Cristiano Giuntoli | sarà l'ex Juve il nuovo Ds della Dea dopo un anno sabbatico
L'Atalanta ha annunciato l'ingaggio di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, dopo aver raggiunto un accordo con l'ex dirigente della Juventus. Giuntoli, che aveva trascorso un anno lontano dal ruolo, torna a lavorare nel settore sportivo, assumendo la responsabilità delle scelte di mercato e delle strategie della squadra. L'ufficializzazione della nomina è arrivata nelle ultime ore, dopo le trattative tra le parti.
Cristiano Giuntoli avrebbe raggiunto l'intesa con l'Atalanta per diventare il nuovo direttore sportivo della Dea. L'ex Juventus riparte dalla Serie A dopo un anno sabbatico.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Giuntoli, tutto definito per il ritorno dell’ex Juve: sarà il nuovo ds dell’Atalanta. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Giuntoli, tutto definito per il ritorno dell’ex Juve: sarà il nuovo ds dell’Atalanta.
Milan e Atalanta, che incastri tra ds e allenatori! Con D’Amico in rossonero, Allegri può salutare: la Dea pensa a GiuntoliBastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Celik verso il rinnovo...
Aggiornamenti e dibattiti
L’Atalanta riparte da Cristiano Giuntoli: sarà l’ex Juve il nuovo Ds della Dea dopo un anno sabbaticoCristiano Giuntoli avrebbe raggiunto l'intesa con l'Atalanta per diventare il nuovo direttore sportivo della Dea ... fanpage.it
Atalanta, D’Amico può lasciare a fine stagione. Giuntoli in pole per sostituirloAria di rivoluzione per il club nerazzurro. L’ex dirigente di Napoli e Juventus sarebbe il favorito per il ruolo di direttore sportivo. ecodibergamo.it