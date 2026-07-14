Il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta ha dichiarato che il portiere Carnesecchi resterà nel club. Ha inoltre espresso fiducia nel proseguimento del contratto con il portiere Ederson. La conferenza stampa si è svolta alla New Balance Arena, dove sono state presentate le novità sulla rosa e sul mercato. La giornata ha visto anche altre comunicazioni ufficiali da parte del club.

CALCIO. Alla New Balance Arena la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo nerazzurro le sue parole sulla rosa e sul mercato. Giornata di presentazioni in casa Atalanta. In conferenza stampa, dalla New Balance Arena, parla il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, accompagnato dall’amministratore delegato Luca Percassi. «Un grande benvenuto a Cristiano in qualità di nuovo direttore sportivo, da parte di tutto il club e della proprietà un ringraziamento per aver scelto il nostro progetto. Lo ringrazio anche perché in un mese e mezzo ha già stravolto molte cose, con grande dedizione e professionalità, portando nuove figure di alto livello in società, con una grandissima energia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Giuntoli: «Carnesecchi resterà con noi. Fiduciosi per il rinnovo di Ederson»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giuntoli si presenta all’Atalanta: «Ho accettato in un secondo. Stupiti per Ederson ma ora lavoriamo al rinnovo, Carnesecchi resta»

Giuntoli: "Palestra? Sempre stati corretti con tutti. Per Ederson lavoriamo al rinnovo, Carnesecchi resta"Il direttore sportivo dell'Atalanta ha confermato che la squadra è sempre stata corretta nelle relazioni con tutti.

Argomenti più discussi: Atalanta all'italiana: inizia l'era Sarri e Scamacca trascina l'anima azzurra; Giuntoli segue un portiere polacco: c’è il nome libera-Carnesecchi?.

#Giuntoli si presenta all' #Atalanta: nuovo corso nel segno della sostenibilità L’ex dirigente della #Juve inizia la sua avventura a Bergamo, delineando le prime mosse strategiche e blindando alcuni gioielli come #Carnesecchi TUTTE LE NOTIZIE SU J x.com

Atalanta, Giuntoli: Palestra? Siamo stati corretti, tutti sapevano tutti. Carnesecchi resta. Stupiti per Ederson, vogliamo rinnovarloGiornata di presentazioni e di parole a Bergamo con l’Atalanta che ha concesso il suo nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, alle domande dei media presenti. Queste le parole dell’ex Napoli e J ... calciomercato.com

Pagina 2 | Giuntoli annuncia: Carnesecchi resta, trattiamo il rinnovo di Ederson. E su Sarri...Le dichiarazioni rilasciate dal neo direttore sportivo dell'Atalanta in occasione della conferenza stampa di presentazione ... corrieredellosport.it