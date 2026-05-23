Atalanta Ederson tenuto in panchina contro la Fiorentina | il giocatore è vicino al Manchester United

Da sport.quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista brasiliano di 27 anni non è sceso in campo nella partita contro la Fiorentina, rimanendo in panchina per motivi precauzionali. La sua presenza in campo era evitata per ridurre il rischio di infortunio in vista di un possibile trasferimento. La partita si è svolta nel rispetto di questa decisione, senza che l’atleta fosse impiegato. La sua situazione contrattuale e le voci di mercato sono state oggetto di discussione nelle ultime settimane.

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Bergamo, 23 maggio 2026 – L’ultima di Jose’ Ederson in nerazzurro e’ trascorsa in panchina. Venerdì sera al Franchi di Firenze il 27enne mediano brasiliano e’ stato tenuto in panchina per motivi precauzionali per evitargli il rischio di un infortunio in ottica mercato. La trattativa per la cessione al Manchester United sta entrando nella sua fase decisiva, con un’intesa di massima che potrebbe già essere raggiunta a breve per una cifra vicina ai 50 milioni, cui vanno aggiunti i bonus futuri da altri 5 milioni. Parti più vicine ma affare ancora non concluso, anche se i Red Devils sembrano aver superato la concorrenza delle altre big britanniche e dell’Atletico Madrid che nelle settimane scorse sembrava invece più vicino alla chiusura per l’ex Fortaleza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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