Atalanta Ederson tenuto in panchina contro la Fiorentina | il giocatore è vicino al Manchester United

Notizia in breve

Il centrocampista brasiliano di 27 anni non è sceso in campo nella partita contro la Fiorentina, rimanendo in panchina per motivi precauzionali. La sua presenza in campo era evitata per ridurre il rischio di infortunio in vista di un possibile trasferimento. La partita si è svolta nel rispetto di questa decisione, senza che l’atleta fosse impiegato. La sua situazione contrattuale e le voci di mercato sono state oggetto di discussione nelle ultime settimane.