Atalanta Ederson tenuto in panchina contro la Fiorentina | il giocatore è vicino al Manchester United
Il centrocampista brasiliano di 27 anni non è sceso in campo nella partita contro la Fiorentina, rimanendo in panchina per motivi precauzionali. La sua presenza in campo era evitata per ridurre il rischio di infortunio in vista di un possibile trasferimento. La partita si è svolta nel rispetto di questa decisione, senza che l’atleta fosse impiegato. La sua situazione contrattuale e le voci di mercato sono state oggetto di discussione nelle ultime settimane.
Bergamo, 23 maggio 2026 – L’ultima di Jose’ Ederson in nerazzurro e’ trascorsa in panchina. Venerdì sera al Franchi di Firenze il 27enne mediano brasiliano e’ stato tenuto in panchina per motivi precauzionali per evitargli il rischio di un infortunio in ottica mercato. La trattativa per la cessione al Manchester United sta entrando nella sua fase decisiva, con un’intesa di massima che potrebbe già essere raggiunta a breve per una cifra vicina ai 50 milioni, cui vanno aggiunti i bonus futuri da altri 5 milioni. Parti più vicine ma affare ancora non concluso, anche se i Red Devils sembrano aver superato la concorrenza delle altre big britanniche e dell’Atletico Madrid che nelle settimane scorse sembrava invece più vicino alla chiusura per l’ex Fortaleza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Atalanta vs Fiorentina Final Score | Serie A Round 13
Sullo stesso argomento
Il Manchester United guida l’Arsenal nella corsa per ingaggiare Ederson dall’AtalantaBreaking: Secondo l’eminente giornalista italiano Matteo Moretto, il Manchester United è attualmente in testa alla corsa per ingaggiare Ederson...
Atalanta, Ederson verso l’addio: Manchester United e Atletico Madrid pronti alla sfida estivaL’Atalanta di Palladino, ormai certa della non qualificazione alle coppe europee, sta già guardando al futuro, ma soprattutto sta valutando delle...
[Alfredo Pedullà] Ederson-Manchester United: ieri sera la chiamata, con un aumento dell'offerta iniziale da 40 più 7 in bonus a 47-48 fissi più bonus. Il centrocampista aveva raggiunto un accordo con il club inglese una settimana fa reddit
Atalanta, Ederson tenuto in panchina contro la Fiorentina: il giocatore è vicino al Manchester UnitedIntesa vicina a 50 milioni. Il brasiliano risparmiato per motivi precauzionali. Palladino: Orgogliosi che sia seguito da un club così importante ... sport.quotidiano.net
Atalanta, Ederson was benched against Fiorentina: the player is close to joining Manchester United.The deal is close to €50 million. The Brazilian was saved as a precaution. Palladino: We're proud that such a prestigious club is pursuing him. ... sport.quotidiano.net
ATALANTA-BOLOGNA 0-1 e dintorni, Pensieri Sparsi: EUROPA, si RIPARTE 1) A 90 minuti dalla fine, l’Atalanta è SETTIMA e in CONFERENCE League. Non per meriti di altri perché la Lazio in finale di Coppa Italia NON ci è andata con merito ma perché i n facebook