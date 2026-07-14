Astensionismo in Lombardia il non voto sfiora il 60% Scandella | Una vera emergenza democratica

In Lombardia, il tasso di astensione supera il 60%, segnando un fenomeno stabile e strutturale. Dietro questa scelta, ci sono motivazioni diverse, e non si tratta più di un’eccezione legata a singoli eventi elettorali. Un rappresentante ha definito questa situazione come una vera emergenza democratica, evidenziando la diffusione di un atteggiamento di non partecipazione alle urne che si protrae nel tempo.

Bergamo. L’astensionismo in Lombardia non è più un fenomeno occasionale, legato a una singola tornata elettorale. Il non voto ha assunto dimensioni strutturali e dietro la scelta di non recarsi alle urne convivono motivazioni e profili molto diversi. È il quadro che emerge dalla ricerca “La partecipazione politica in Lombardia”, realizzata da Ipsos Doxa. Lo studio parte da numeri significativi: alle ultime elezioni regionali lombarde l’astensione ha sfiorato il 60%, mentre il tasso di non partecipazione è passato dal 29,9% delle Politiche del 2022 al 44,7% delle Europee del 2024. “Il fenomeno dell’astensionismo, che nelle ultime elezioni... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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