Emergenza abitativa | Prato sfrutti subito il Piano del governo E dia una svolta vera

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Prato, si chiede di utilizzare immediatamente il Piano Casa varato dal governo per affrontare l’emergenza abitativa. La deputata di Forza Italia ha invitato le autorità locali a sfruttare pienamente le opportunità offerte dal provvedimento, evidenziando la crescente preoccupazione per la carenza di alloggi disponibili. La richiesta mira a favorire una svolta concreta nella gestione della crisi abitativa.

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Prato sfrutti pienamente le opportunità che il Piano Casa varato dal governo mette a disposizione. È la richiesta che arriva dalla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti "a fronte di un’emergenza abitativa sempre più evidente e preoccupante". "Prato può essere protagonista nella rigenerazione urbana, sociale, economica, energetica ed ambientale e di una nuova politica dell’abitare. Certo, bisogna svoltare completamente rispetto agli ultimi venti anni - sottolinea Mazzetti - Ci sono interi quartieri da rigenerare, intere zone vuote e prive di funzioni ma soprattutto una zona artigianale abbandonata da permutare". La fame di casa è forte, ma sottolinea "non c’è un piano all’altezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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