Prato sfrutti pienamente le opportunità che il Piano Casa varato dal governo mette a disposizione. È la richiesta che arriva dalla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti "a fronte di un’emergenza abitativa sempre più evidente e preoccupante". "Prato può essere protagonista nella rigenerazione urbana, sociale, economica, energetica ed ambientale e di una nuova politica dell’abitare. Certo, bisogna svoltare completamente rispetto agli ultimi venti anni - sottolinea Mazzetti - Ci sono interi quartieri da rigenerare, intere zone vuote e prive di funzioni ma soprattutto una zona artigianale abbandonata da permutare". La fame di casa è forte, ma sottolinea "non c’è un piano all’altezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Emergenza abitativa: "Prato sfrutti subito il Piano del governo. E dia una svolta vera"

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