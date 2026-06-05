Milano – I voucher per dare un “pre-salario” a chi frequenta i corsi di laurea in Scienze infermieristiche, come le borse di studio assicurate agli studenti di Medicina: il Veneto li ha introdotti l’anno scorso, “sta funzionando ed è un’ipotesi allo studio, vedremo se riusciremo ad applicarla dall’anno prossimo perché occorre trovare i fondi nel budget regionale”, ha annunciato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso a margine del consiglio regionale straordinario di ieri. Dedicato, su richiesta delle consigliere Carmela Rozza del Pd e Lisa Noja di Iv, all’“emergenza strutturale”, sottolinea Noja, della carenza d’infermieri. “ Ad oggi in Lombardia ne mancano circa tremila, a ogni anno ne entrano tra 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia, rosso di 3mila infermieri: “Ma l’emergenza vera è il futuro”. Verso il pre-salario come in Veneto

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