Lombardia rosso di 3mila infermieri | Ma l’emergenza vera è il futuro Verso il pre-salario come in Veneto
In Lombardia, ci sono circa 3.000 infermieri in più rispetto alla media, ma si sottolinea che il problema principale riguarda il futuro del settore. Viene annunciato un possibile sistema di pre-salario, simile a quello adottato in Veneto, destinato a studenti delle facoltà di infermieristica. La proposta prevede voucher come forma di sostegno economico durante il percorso di studi. La discussione si concentra sulla necessità di affrontare le sfide future del personale sanitario, oltre alle questioni attuali di carenza.
Milano – I voucher per dare un “pre-salario” a chi frequenta i corsi di laurea in Scienze infermieristiche, come le borse di studio assicurate agli studenti di Medicina: il Veneto li ha introdotti l’anno scorso, “sta funzionando ed è un’ipotesi allo studio, vedremo se riusciremo ad applicarla dall’anno prossimo perché occorre trovare i fondi nel budget regionale”, ha annunciato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso a margine del consiglio regionale straordinario di ieri. Dedicato, su richiesta delle consigliere Carmela Rozza del Pd e Lisa Noja di Iv, all’“emergenza strutturale”, sottolinea Noja, della carenza d’infermieri. “ Ad oggi in Lombardia ne mancano circa tremila, a ogni anno ne entrano tra 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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